Tersangka EH. Pemuda di Kalipapan Diamankan Polres Way Kanan Lampung, Diduga Pakai Sabu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Satresnarkoba Polres Way Kanan mengamankan seorang pemuda yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Tersangka berinisial EH (34) warga Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar manurung melalui Kasat Narkoba Iptu Mirga Nurjuanda menjelaskan penangkapan berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib.

“Anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya penyalahguna narkotika jenis sabu di salah satu rumah di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan,” katanya, Senin 25 Oktober 2021.

Menindak lanjuti informasi tersebut Satresnarkoba Polres Way Kanan langsung melakukan penyelidikan.

Hasil dari penyelidikan tersebut Satresnarkoba Polres Way Kanan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku berinisial EH.

Hasil penggeledahan petugas terhadap EH diketemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan miliknya berupa satu bungkus kotak rokok merk yang di dalamnya terdapat satu lembar kertas rokok bertuliskan manis dan di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.

Selain itu, petugas mengamankan tas selempang warna hitam yang dipakai oleh EH didalamnya terdapat seperangkat alat hisap (bong), Handphone (HP) dan tiga batang pipet plastik.

Kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

"Tersangka dapat dikenai dengan pasal 112 ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun paling lama 12 tahun,” tutup Kasatnarkoba Iptu Mirga Nurjuanda.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)