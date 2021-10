Tukul Arwana Menangis Saat Lihat Dirinya, Manajer Sebut Akan Istirahat 6 Bulan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Komedian Tukul Arwana menangis lantaran sedih harus absen dari dunia entertainment akibat menderita sakit. Kesedihan Tukul diceritakan manajer Tukul, Rizki Kimon.

Rizki menceritakan, Tukul menangis saat menonton tayangan ketika Tukul membawakan program acara di televisi.

Menurut Rizki, Tukul rindu dengan pekerjaannya.

"Iya, jadi benar-benar saat dikasih videonya awal-awal pas di programnya beliau, beliau nangis, beliau sedih," kata Rizki Kimon, saat ditemui di Kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (26/10/2021).

Namun, Tukul tak mau larut dalam kesedihan.

Kini, lanjut Rizki, komedian 58 tahun tersebut justru tertawa saat ditunjukan tayangan dirinya ketika menjadi pembawa acara.

"Kalau sekarang malah dia pengin nonton, malah ketawa-ketawa kalau saya kasih video pas dia jadi host," ujar Kimon.

Disinggung soal Tukul Arwana kembali bekerja, Rizki Kimon mengaku, suami almarhumah Susianti ini akan beristirahat selama enam bulan untuk memulihkan kondisinya.

"Oh iya untuk job offair, on air sudah pasti mungkin sampai beliau recovery. Sampai enam bulan ke depan kita akan off dulu. Sampai benar-benar mas Tukul sembuh total," ungkap Rizki Kimon.

Sebelumnya, Tukul Arwana dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasinal (RS PON), Cawang, Jakarta Timur untuk di operasi karena mengalami pendarahan di otak pada 22 September 2021.

