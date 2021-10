Ilustrasi. Drakor The Secret Royal Inspector and Jo Yi, Berikut Biodata Idol K-Pop.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut biodata idol K-Pop di drama Korea The Secret Royal Inspector and Jo Yi yang akan tayang di tvN pada 8 November 2021 mendatang.

Drama Korea The Secret Royal Inspector and Jo Yi bercerita tentang seorang inspektur kerajaan rahasia bekerja sebagai pejabat yang menyamar untuk mengungkap korupsi.

Ra Yi Eon (Ok Taecyeon) bekerja sama dengan seorang wanita bernama Kim Jo Yi (Kim Hye Yoon) yang ingin segera bercerai.

Duo ini kemudian melakukan skema besar untuk menemukan kebenaran dan menemukan korupsi.

The Secret Royal Inspector and Jo Yi merupakan drama bertema kerajaan pertama untuk Ok Taecyeon.

Berikut biodata idol K-Pop di drama tersebut.

Ok Taecyeon

Ok Taecyeon lahir di Korea Selatan pada 27 Desember 1988, saat ini berusia 32 tahun.

Ok Taecyeon adalah rapper utama di boy grup Korea, 2PM.

Ia fasih berbahasa Korea, Jepang, dan Inggris, setelah beremigrasi dari AS ketika muda.

