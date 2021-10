Drama Korea Jirisan, Biodata Pemeran Pendukung Drakor Jirisan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut biodata pemeran pendukung Jirisan, Drama Korea yang tayang di tvN dan IQIYI pada Sabtu dan Minggu.

Drama Korea Jirisan ini mengisahkan tentang cerita mistis dari Gunung Jiri yang berada di Korea Selatan.

Drakor Jirisan ini menggaet aktor dan aktris kenamaan Korea Selatan Jun Ji Hyun dan Ju Ji Hoon sebagai pemeran utamanya.

Seo Yi Kang (Jun Ji Hyun) tampil keren sebagai penjaga Gunung Jiri yang mendapatkan gelar penjaga gunung terbaik.

Kang Hyun Jo (Ju Ji Hoon) adalah teman sekaligus rekan kerja Seo Yi Kang saat menjaga Gunung Jiri.

Berikut biodata pemeran pendukung Jirisan dan pemain Jirisan lainnya.

a. Oh Jung Se

Oh Jung Se lahir di Korea Selatan pada 26 Febuari 1977, saat ini berusia 44 tahun.

Oh Jung Se adalah aktor Korea Selatan dan aktor panggung.

Ia memulai karirnya di teater dan sejak itu muncul di banyak peran pendukung di layar selama bertahun-tahun, terutama di Petty Romance (2010), Couples (2011), As One (2012), A Millionaire On the Run (2012), dan Running Man. (2013).