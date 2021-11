PT Paragon Kembali Support Pemilihan Muli Mekhanai Provinsi Lampung 2021 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - PT Paragon Technology and Innovation atau dikenal juga sebagai PT Paragon yang merupakan salah satu perusahaan manufaktur kosmetik nasional terbesar di Indonesia, serta pemegang beberapa merek-merek unggulan diantaranya seperti Wardah dan Make Over, turut mendukung keberjalanan acara Pemilihan Muli Mekhanai Provinsi Lampung 2021 yang digelar pada 2 November 2021 di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung.

Makeup cantik yang dikenakan oleh para model fashion show semalam, didukung oleh kedua brand ternama ini, yakni Wardah dan Make Over. Sejumlah 10 model dan beberapa tamu undangan lainnya berhasil disempurnakan kecantikannya dalam rangka memeriahkan kesuksesan acara Grand Final Pemilihan Muli Mekhanai Provinsi Lampung 2021.

Selain itu, pihak Paragon juga telah mempersiapkan support lain berupa produk kosmetik dari Make Over untuk para juara yang harapannya bisa digunakan untuk menunjang penampilan mereka setelah berakhirnya ajang pemilihan ini.

Ajang tahun ini diikuti oleh 53 Muli Mekhanai yang terdiri dari 27 Muli dan 26 Mekhanai perwakilan dari 13 kabupaten/kota. Berdasarkan hasil keputusan Dewan Juri, Juara Muli Mekhanai 2021 diraih oleh Putri Rizqya dari Kabupaten Pesawaran dan Nanda Vesti Naliu dari Kabupaten Tulang Bawang. Runner Up I Muli Mekhanai disabet Intan Kartika Putri dan Bagas Satria Wijaya.

Sedangkan Runner Up II Muli Mekhanai Fellie Wijaya dan Firman Ghani; Runner Up III Muli Mekhanai direngkuh Naura Faradiena dan Fadel Muhammad.Runner Up IV Muli Mekhanai diraih Sabatiel Kharen lKharisma dan Akbar Latif.

Menurut Vira Bellani, Area Market Development PT Paragon Cabang Lampung, ajang pemilihan putra-putri daerah seperti ini sudah sepatutnya untuk selalu didukung, karena dapat mencetak serta memilih generasi muda yang berkualitas, yang harapannya dapat berkontribusi untuk promosi wisata serta kebudayaan Lampung kedepannya, yang mana dalam hal ini erat kaitannya juga dengan dunia kecantikan.

"Cantik tidak hanya dari fisik namun juga dari hati, para peserta dituntut untuk memiliki _4B (Brain, Beauty, Behaviour, dan Brave)_, beauty disini tidak hanya seputar fisik, namun juga kecantikan dari dalam hati yang pastinya bisa semakin terpancar ketika kita memiliki rasa percaya diri. Melalui produk kosmetik kami (Wardah dan Make Over), harapannya para generasi muda bisa semakin nyaman dengan kecantikan masing-masing yang dimiliki, serta semakin percaya diri dan berani untuk bisa menunjukkan kemampuannya tidak hanya di skala provinsi, nasional, bahkan hingga ke kancah global". tuturnya

Melalui program kolaborasi semacam ini, Paragon berharap bisa terus memberikan kontribusi untuk semakin memajukan potensi daerah, salah satunya wisata serta kebudayaan di Provinsi Lampung.(*)