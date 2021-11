Polsek Baradatu Way Kanan Lampung Melaksanakan Pengamanan Vaksinasi di SMA Baradatu

Polsek Baradatu Polres Way Kanan melakukan pengamanan Covid-19 Dosis ke 2 di aula SMAN1 Baradatu.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polsek Baradatu Polres Way Kanan melaksanakan pengamanan dan monitoring kegiatan pemberian Vaksin Covid-19 Dosis ke 2 di aula SMAN1 Baradatu Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Kamis (3/11/2021).

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kapolsek Baradatu Kompol Edy Saputra menjelaskan kegiatan ini merupakan lanjutan dari program Polri yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam mempercepat Vaksinasi guna menekan penyebaran Covid-19.

"Untuk memastikan vaksinasi berjalan dengan aman dan lancar kami melakukan pengamanan dan monitoring dengan tetap menerapkan Protokol kesehatan,” ujar Kapolsek.

Lanjut Kapolsek, sesuai dengan ketersediaan vaksin untuk Dosis 2 dengan jenis Sinovac Bio Farma ini diberikan terhadap 551 orang pelajar SMAN1 Baradatu dan masyarakat sekitar Baradatu.

Sementara, tahapan peserta yang hendak suntik Vaksin masih sama, jika sudah mendaftar akan dilakukan skrining, lalu penyuntikan vaksin dan observasi selama 15 menit sampai kondisi pasien terkontrol baik tidak ada keluhan.

Kapolsek mengajak sekaligus menghimbau para peserta vaksinasi agar bersama sama sukseskan progam pemerintah untuk mewujudkan Herd Immunity ditengah masyarakat.

"Bahwa ini tanggung jawab kita semua,” pintanya.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )