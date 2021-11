Ririn Ekawati Ulang Tahun, Ibnu Jamil Sampaikan Ucapan Romantis. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis sekaligus istri dari Ibnu Jamil, Ririn Ekawati ulang tahun yang ke-38, Kamis (11/11/2021).

Melalui unggahan video Instagram, Ibnu Jamil tampak memberi doa dan ucapan menyentuh sang istri tepat di pukul 00.00 WIB.

"Selamat ulang tahun, wish you all the best, semoga yang terbaik, selalu diberikan kemudahan kelancaran kebahagian kesehatan keleluasaan, diberikan cahaya keberkahan dalam hidup" ucap Ibnu.

"happy birthday sayang @ririnekawati selalu jadi orang yang tersayang di planet ini, kita ngakak terus sampe tua nanti ya sayang (emoji) I LOVE YOU #rinducouple," sambung pria 40 tahun tersebut.

Tak butuh waktu lama, unggahan Ibnu Jamil kemudian dibanjiri komentar netizen termasuk sang istri tercinta.

ririnekawati : Terimakasih sayangku, love you!

puadinredi : HBD kaka @ririnekawati

audyitem : hbd @ririnekawati barakallah

maell_lee : HBD kak ririn @ririnekawati

rifkyalhabsyi : happy bday kakak @ririnekawati

