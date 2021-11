Umumkan Kehamilan, Jessica Iskandar: 'Selamat untuk Keluarga Kecil Kita'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Kabar bahagia datang dari Jessica Iskandar.

Istri Vincent Verhaag itu mengumumkan kehamilan anak pertamanya.

Jessica Iskandar begitu bahagia setelah diketahui berbadan dua setelah dinikahi Vincent Verhaag pada 22 Oktober 2021.

Jessica Iskandar memperlihatkan hasil tespack-nya di akun media sosialnya, Senin (15/11/2021) siang.

Di foto tersebut terlihat Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag memamerkan testpack tanda kehamilan.

"We are expecting a baby! Terima kasih Tuhan! Selamat untuk keluarga kecil kita!" tulis Jessica Iskandar.

"Semoga dilancarkan dan dimudahkannya jalannya atas berkah rejeki kehamilan ini," tulis Jessica Iskandar melanjutkan.

Seperti Jedar --sapaan akrab Jessica Iskandar--, Vincent Verhaag juga memamerkan kehamilan istrinya itu.

Vincent Verhaag mengunggah foto Jessica Iskandar sedang memegang testpack ditemani El Barack Alexander.

"Terima kasih tuhan, my beautiful wife @inijedar pregnant, and @alexanderbarackel getting a baby brother/sister!!" tulis Vincent Verhaag.

"Coba tebak baby boy or baby girl," tulis Vincent Verhaag. (Wartakotalive.com/Ikhwana Mutuah Mico)

