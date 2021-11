Drama Korea Happiness, Berikut Biodata Pemeran Han Tae Sook

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Popularitas Drama Korea Happiness yang tayang di saluran tvN, membuat banyak orang mencari tahu biodata para pemainnya, termasuk biodata pemeran Han Tae Sook.

Ditulis oleh penulis top Korea Selatan Han Sang Woon, drama tersebut menceritakan kehidupan warga yang menempati apartemen di tengah wabah virus mematikan.

Apartemen tersebut ditempati berdasarkan status sosial berpangkat tinggi dan ditempati oleh orang kaya.

Sementara Han Tae Sook merupakan sosok kunci untuk wabah mengerikan dalam drama tersebut.

Berikut biodata pemeran Han Tae Sook di Drama Korea Happiness.

Jo Woo Jin

Jo Woo Jin lahir di Korea Selatan pada 16 Januari 1979, saat ini berusia 42 tahun.

Ia dikenal sebagai pemeran pendukung atau karakter yang banyak diminati di layar lebar dan serial TV, seperti "Guardian: The Lonely and Great God" (2017), "Chicago Typewriter" (2017), "The Drug King" (2018 ), dan "Mr. Sunshine" (2018).

Ia memenangkan penghargaan Aktor Pendukung Terbaik di Blue Dragon Film Awards ke-40 pada tahun 2019 untuk penampilannya dalam film "Default" (2018).

Jo Woo Jin banyak membintangi drama populer lainnya seperti Goblin, My Love from the Star, Gu Family Book dan banyak lagi lainnya.

