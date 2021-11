Test Drive Toyota All New Avanza 2021 dan All New Velloz Bisa di Seluruh Cabang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Kabar baik jika ingin mencoba kenyamanan mobil Toyota All New Avanza dan All New Velloz.

Auto2000 mempersilakan untuk test drive di cabang-cabang Auto2000 di seluruh wilayah Lampung.

Dengan test drive, Auto2000 ingin calon konsumen merasakan langsung berbagai kelebihan dua mobil yang diluncurkan pada 10 November 2021 itu.

Kepala Cabang Auto2000 Raden Intan Royke Tanralili menjelaskan layanan test drive biasanya hanya dibuka saat momen pameran yang biasanya digelar di Bandar Lampung.

“Tapi untuk All New Avanza dan All New Velloz ini, bisa di seluruh cabang Auto2000 di Lampung," ujarnya saat Coffee Break di Maheera Coffee, Pahoman, Kamis 18 November 2021.

"Jika tinggal di luar Kota Bandar Lampung, tidak perlu ke Bandar Lampung. Tinggal datang ke cabang Auto2000 terdekat,” imbuhnya.

Untuk All New Avanza, satu di antara berbagai kelebihan yang akan dirasakan calon konsumen adalah kabin lapang dan nyaman.

“Untuk Low MPV, mobil keluarga ini menawarkan kabin ekstra lega," katanya.

"Bangku bisa diatur lebih fleksibel,” lanjut Royke.

Sementara All New Velloz menghadirkan kabin berdimensi jauh lebih besar dari Velloz sebelumnya.