ART Nirina Zubir Bantah Balik Nama 6 Sertifikat Tanah, Merasa Seperti Dijebak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Asisten rumah tangga (ART) ibu Nirina Zubir, Riri Khasmita disebut sempat membantah telah balik nama enam sertifikat tanah milik ibu Nirina.

Bahkan, Riri Khasmita awalnya justri merasa seperti dijebak.

Aktris Nirina Zubir kini tengah menghadapi kasus mafia tanah yang dilakukan oleh ART mendiang ibunya sendiri.

Kini, Riri Khasmita telah ditetapkan menjadi tersangka bersama dengan empat orang lainnya.

Belum lama ini, Nirina Zubir menyebut bahwa Riri Khasmita sempat mengelak bahwa ia tak tahu jika kartu identitasnya dipinjam sampai tak tahu namanya tertulis di sertifikat tanah.

Hal itu Nirina sampaikan saat menjadi bintang tamu dalam YouTube TS Media, Jumat (19/11/2021).

“At the beginning dia kayak ‘aku dijebak. aku nggak tahu ini KTP ku pernah dipinjam,” ungkap Nirina.

Justru, kata Nirina, Riri saat itu malah mempertanyakan tindakan ibunya, Cut Indira dan seorang PPAT.

“Terus ‘kok suratnya jadi atas nama aku’ jadi denial dan menitikberatkan ke si notaris dan my mom,” kata Nirina Zubir.

“Kata dia ‘ini your mom kok. It doesn’t have anything to do with me’ come on,” sambung Nirina.