Fakta Pernikahan Velove Vexia, Tertunda Setahun hingga Serba Tertutup. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis peran Velove Vexia menikah dengan pria idamannya yang merupakan pengusaha asal Aceh.

Melalui wawancara ekslusif dengan Bazaar Indonesia, Velove Vexia ternyata resmi menikah pada 11 November 2021 lalu.

Pernikahan aktris berusia 31 tahun itu digelar tertutup di Plaza Suite, Grand Hyatt, Jakarta.

Padahal, pernikahan tersebut harusnya digelar pada tahun 2020 lalu.

Namun karena kondisi pandemi, Velove Vexia menundanya hingga November 2021.

Berikut postingan lengkap Bazaar Indonesia:

"@vaelovexia just tied the knot! On 11th of November, the 31 year old actress and her partner held an intimate wedding at Plaza Suite, Grand Hyatt Jakarta.

Velove told Bazaar Indonesia initially her wedding should have been held last year, but then got postponed due to the pandemic.

Exclusively for Bazaar, Velove happily shared a glimpse of her special day. Congratulations on your wedding @vaelovexia, wishing you a lifetime of love and happiness. (Courtesy of Velove Vexia) #VeloveVexia" tulis Bazaar Indonesia melalui laman Instagram-nya.

Lantas, siapakah sosok pria yang telah memenangkan hati anak pengacara kondang Indonesia Otto Cornelis Kaligis itu?

