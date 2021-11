Telkomsel Luncurkan Telkomsel IoT Sphere, Sistem Security IoT Korporasi untuk Penguatan Proteksi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA – Sebagai leading digital telco yang juga semakin serius mengembangkan solusi digital berbasis layanan Internet of Things (IoT) secara berkelanjutan, Telkomsel memahami akan tingginya kebutuhan konsumen.

Terutama segmen enterprise atau korporasi terhadap keamanan aset dan jaringan yang sangat rentan pada berbagai serangan siber.

Guna memastikan keterjaminan dan keamanan jaringan dan aset perusahaan dalam mempertahankan efektivitas dan produktivitasnya, Telkomsel meluncurkan Telkomsel IoT Sphere.

Yakni, solusi layanan keamanan IoT untuk memberi perlindungan optimal pada jaringan pelanggan dari segala ancaman dan eksploitasi secara komprehensif yang dapat menjaga kinerja dan produktivitas perusahaan.

Inisiatif ini merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel yang terus berupaya menghadirkan solusi digital yang lebih komprehensif dan aplikatif di berbagai sektor melalui pemanfaatan teknologi digital terdepan.

Vice President Internet of Things Telkomsel Alfian Manulang mengatakan, Telkomsel melihat sudah banyak perusahaan yang saat ini semakin mengadopsi beragam teknologi komunikasi berbasis digital sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan produktivitas di tengah kondisi yang begitu menantang.

Salah satunya dengan mengimplementasikan teknologi IoT.

“Dengan menghadirkan Telkomsel IoT Sphere, kami berupaya membuat aset IoT yang dimiliki perusahaan tetap terjaga dan aman dari berbagai potensi ancaman seperti virus maupun gangguan berbahaya lainnya dengan mekanisme yang praktis, karena dilengkapi dengan sistem mitigasi yang dapat mendeteksi potensi ancaman secara otomatis dan real-time,” kata Alfian.

Telkomsel IoT Sphere hadir untuk ‘Make IoT Asset Secure, safe, and yet simple’ dengan berbagai fitur unggulannya yang berfokus dalam menjaga keamanan aset IoT perusahaan.

Berbagai fitur unggulan tersebut meliputi Just on Click, Security and Threats protection, Device Agnostic, dan Routing & Filtering. Fitur Just on Click membuat platform mudah dikonfigurasi dengan akses visual interaktif yang sederhana dan didukung sistem monitoring ancaman yang mendetail.

