TPQ At Tauhid Way Halim Bandar Lampung Sunat Massal 15 Anak Duafa/Yatim

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) At Tauhid, Jagabaya II, Way Halim melakukan kegiatan sosial sunat atau khitan massal an check up kesehatan secara gratis, Minggu (5/12/2021).

Pembina TPQ At Tauhid Fivie Anitasariy M mengatakan, kegiatan ini dikhususkan juga bagi kalangan duafa dan yatim yakni para santri TPQ At Tauhid dan warga sekitar yang status perekonomiannya menengah ke bawah.

Sebanyak 15 anak dikhitan dalam kesempatan tersebut.

"Harapannya dengan kegiatan ini dapat membantu santri maupun warga sekitar untuk berani dikhitan tanpa mengeluarkan biaya," jelas Fivie kepada Tribunlampung.co.id, Senin (6/12/2021).

Aparatur sipil negara di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ini mengungkapkan, tenaga medis yang terlibat dalam pelaksanaan sunatan massal adalah dokter dan perawat yang sudah berpengalaman di bidangnya dengan menggunakan teknik laser.

"Bahkan sebagai bentuk apresiasi atas keberanian anak-anak untuk dikhitan, TPQ At Tauhid juga memberikan uang Tuna Rp 70 ribu per anak dan tas sekolah," beber dia.

Tak hanya itu, pihaknya juga memberikan bingkisan berisi alat tulis dan snack, ada juga sarung serta obat-obatan.

Salah satu anak yang dikhitan, Satria Habibi mengaku senang bisa dikhitan.

"Seneng sekali bisa ikut khitanan masal. Selain tidak sakit, juga mendapat banyak bingkisan," tuturnya.

Senada dikatakan M Daffa Sidik Al Faiz, dia mengaku senang bisa dikhitan.

Terlebih bisa mendapatkan banyak hadiah.

Murtini, orangtua dari Satria mengaku bersyukur karena anaknya bisa dikhitan.

"Alhamdulillah masih kebagian sunatan masal sehingga meringankan beban orang tua di masa pandemi seperti ini, terima kasih untuk TPQ At Tauhid," kata Murtini.

(Tribunlampung.co.id/ Sulis Setia Markhamah)