Polres Way Kanan Lampung Gelar Sertijab Kasat Reskrim

Dokumentasi Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan gelar upacara sertijab Kasat Reskrim bertempat di GSG Pesat Gatra l Polres Way Kanan, Rabu (08/12/2021).

Kegiatan dihadiri Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan, Pejabat Utama, Kapolsek Jajaran, anggota dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri Polres Way Kanan.

Dalam amanat Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung yang dibacakan oleh Waka Polres Way Kanan bertindak selaku Inspektur upacara mengatakan serah terima ini dilaksanakan mendasari surat telegram Kapolda Lampung nomor : ST/898/XII/KEP./2021 tanggal 7 Desember 2021 perihal pemberitahuan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Lampung.

Lebih lanjut, mutasi jabatan di lingkungan organisasi Polri merupakan sesuatu hal yang biasa dalam hal penyegaran dalam organisasi Polri, selain itu sebagai kelanjutan regenerasi kepemimpinan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para perwira, untuk mengembangkan kariernya melalui jenjang penugasan di berbagai fungsi teknis kepolisian.

Saya selaku Kapolres Way Kanan mengucapkan terima kasih kepada pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan, kepada Iptu Des Herison Syafutra, S.Ip., M.H yang telah menjabat Kasatreskrim Polres Way Kanan selama 1 tahun 3 bulan.

Tentunya dengan mencurahkan segenap tenaga, perhatian dan pemikiran, saudara telah bekerja keras dengan semangat dan penuh rasa tanggung jawab, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah saudara berikan selama ini untuk Polres Way Kanan menuju polri yang presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan).

Lebih lanjut, kepada AKP Andre Try Putra, S.I.K., M.H saya ucapkan selamat datang dan selamat bertugas di kesatuan Polres Way Kanan, segera beradaptasi dengan lingkungan kerjanya, jalin kerja sama yang baik antara personel serta instansi terkait.

Laksanakan tugas yang diberikan kepada saudara dengan penuh semangat dan tanggung jawab, saya berharap kepercayaan pimpinan dapat saudara laksanakan dengan sebaik-baiknya demi Polri yang presisi.

Menjelang kegiatan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, lakukan hunting dan kring reserse guna antisipasi C3 di wilayah hukum Polres Way Kanan. tentunya besar harapan dalam akhir tahun ini tercipta situasi kamtibmas lebih kondusif.

Mari kita terus dukung dan sukseskan salah satu program pemerintah tentang pelaksanaan vaksinasi, dengan pencapaian hasil vaksinasi di Wilayah Kabupaten Way Kanan sudah mencapai 73 %, tentunya semua ini atas kerja sama semua pihak.

"Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai Covid-19 dengan cara patuhi 5 M,” ungkapnya.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)