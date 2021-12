Halo Dokter, Apa Itu ISPA dan Penyebabnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – ISPA merupakan penyakit yang banyak diderita masyarakat. Lantas, Apa Itu ISPA?

ISPA adalah infeksi akut yang menyerang satu komponen saluran pernapasan bagian atas.

Bagian tubuh yang terkena oleh penyakit ini meliputi sinus, hidung, laring dan faring.

Penyebab ISPA

Dikutip dari Kompas.com, 70 persen ISPA disebabkan oleh virus, sementara 30 persen disebabkan oleh bakteri dan jamur.

Baca juga: Halo Dokter, Apa Itu Virus Covid-19 Varian Omicron dan Seperti Apa Gejalanya

Diketahui ada lebih dari 200 macam virus yang bisa menyebabkan ISPA.

Berikut beberapa virus penyebab ISPA:

Rhinovirus menyebabkan 30-50 persen kasus

Coronavirus menyebabkan 10-15 persen kasus

Influenza virus menyebabkan ISPA sekitar 5-15 persen kasus

Baca juga: Halo Dokter, Apa Itu Influenza?

Respiratory syncytial virus menyebabkan 5 persen kasus

Parainfluenza, 5 persen kasus

Adenovirus, kurang dari 5 persen kasus

Metapneumovirus, kurang lebih 2 persen kasus

Virus lainnya, mencapai 20-30 persen kasus

ISPA dapat terjadi kapan saja, tapi penyakit ini paling sering terjadi pada musim hujan tepatnya bulan September sampai Maret.

"ISPA ini merupakan penyakit infeksi yang tersering," kata dr Syahrial M Hutaurul Sp.THT-KL(K), selaku Ketua Divisi Laring Faring Departemen THT FKUI-RSCM.

Hal ini disampaikan Syahrial dalam webinar Extra Protection for the New Normal! - Proteksi Ekstra Hidung, Mulut dan Tenggorok di Masa Normal Baru, Kamis (28/10/2021).