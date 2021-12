Polres Lamsel Sebut Pembunuh Gadis di Bawah Umur Terancam Hukuman Mati

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan, Muh Tholif pelaku pembunuhan PA (15) gadis dibawah umur, terancam hukuman mati.

Polres Lampung Selatan menggelar konferensi pers pengungkapan kasus pembunuhan gadis di bawah umur berinisial PA (15) warga Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung.

Kapolres AKBP Edwin mengatakan pelaku terancam dengan pasal berlapis yakni pasal pembunuhan berencana dan pasal tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman mati.

"Pelaku terancama dengan pasal berlapis. Pasal pembunuhan berencana dan pasal tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman mati," kata Edwin, Senin (13/12/2021)

Pasal yang disangkakan pasal 340 KUHP sub pasal 338 KUHP sub pasal 80 ayat 3 UU RI No 17 tahun 2016 dan PASAL 81 ayat 1 UU RI No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.

Ancaman Hukuman Pasal 340 KUHP Pidana Mati, Seumur Hidup, 20 Tahun.

Pasal 338 KHUP ancaman 15 Tahun.

Pasal 80 ayat 3 UU RI No. 17 Tahun 2016 dan Pasal 81 ayat 1 UU RI NO. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ancaman Hukuman 15 Tahun.

Edwin mengatakan motif pembunuhan sementara pelaku tidak mampu membayar sejumlah uang yang disepakati.