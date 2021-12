Info Rumah di Bandar Lampung, 3 Perumahan Komersil dengan Cicilan Terjangkau

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak info rumah di Bandar Lampung, berikut tiga perumahaan komersil dengan cicilan terjangkau.

Perumahan di Bandar Lampung kerap dipandang memiliki cicilan yang mahal.

Namun kini anggapan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Sebab, semakin banyak perumahan murah dengan cicilan yang terjangkau.

Harga yang ditawarkan pun beragam, mencakup pula Rp 3 jutaan.

Berikut ini Tribunlampung.co.id memberikan rekomendasi 3 perumahan di Bandar Lampung dengan harga cicilan tersebut.

1. Bumi Karomah Jaya 2

Perumahan Bumi Karomah Jaya 2 memiliki cicilan yang cukup terjangkau bagi kalangan menengah ke atas yang ingin memiliki hunian eksklusif.

Marketing Dimitra Property Zahrul Mutin menjelaskan, perumahan ini memiliki pilihan cicilan 20 tahun dan 15 tahun.

Ilustrasi. Bumi Karomah Jaya 2

"Untuk tenor 20 tahun cicilan per bulan Rp 3,2 jutaan per bulan. Sementara tenor 15 tahun cicilan Rp 3,6 jutaan per bulan," jelas Zahrul.