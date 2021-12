PT Lautan Teduh Interniaga Targetkan Tembus 20.000 Unit di Tahun 2022

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Demand atau penjualan semua merk motor di Provinsi Lampung tahun ini di perkirakan lebih dari 70 ribuan unit atau mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun lalu seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Tahun 2021 ini PT Lautan Teduh Interniaga selaku Main Dealer sepeda motor Yamaha Lampung mencatatkan penjualan menembus angka 15 ribu unit.

“Pencapaian yang luar biasa ini tentunya berkat dukungan dan kerjasama semua pihak, baik dealer, leasing dan rekan-rekan media yang senantiasa menyebarluaskan informasi kegiatan dan promosi yang di lakukan Yamaha,” ujar Manager Marketing PT Lautan Teduh Interniaga Supriyanto.

Menurut Supriyanto, produk-produk Yamaha sangat diminati konsumen di Lampung seperti Yamaha Gear 125, All New Nmax 155 dan All New Aerox dan sport series dengan All New Vixion , All New R15 dan WR155 untuk pecinta offroad.

Manager Edukasi, Junaidy Lunardi menambahkan bahwa di penghujung tahun 2021 ini Yamaha masih menghadirkan keseruan terbaru dengan meluncurkan bLU cRU Indonesia.

Management PT. YIMM (Yamaha Indonesia Motor Manufacturing) memperkenalkan bLU cRU di Sentul International Circuit, Bogor, Kamis 16 Desember 2021.

Pada kesempatan ini juga digelar “The 1st bLU cRu Experience in Indonesia” yang diwujudkan melalui test ride motor teranyar Yamaha untuk merasakan “The All New R15 Connected Experience” bagi media dan konsumen.

Makna dari bLU cRU secara harafiah adalah Blue Crew atau Tim Biru. Pengertiannya yaitu menjangkau luas semua orang yang memiliki passion racing di dunia Yamaha Sport baik di lintasan on road maupun off road.

Konsepnya bertujuan menciptakan kebanggaan dan kesenangan pengalaman berkendara yang mencakup tiga pilar utama yaitu Enjoy, Skill Up, dan Connect.

Beragam aktivitas diadakan bagi konsumen untuk Enjoy mengendarai sepeda motornya.