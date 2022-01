Ilustrasi. Harga Cabai Rawit di Tanggamus Lampung Tembus Rekor Rp 70 Ribu per Kg.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Saat ini harga cabai rawit di Tanggamus, Lampung terpantau terus meroket.

Info terbaru, harga cabai rawit di Pasar Talang Padang, Tanggamus sudah menembus angka Rp 70 ribu per kg.

Artinya, ada kenaikan Rp 20 ribu dari harga sebelumnya.

Panut, pedagang di Pasar Talang Padang mengatakan, kenaikan drastis tersebut terjadi menjelang tahun baru lalu.

"Harganya tinggi sekali sekarang," ujar Panut, Minggu (2/1/2022).

Menurutnya, ini merupakan rekor tertinggi.

Sebelumnya harga cabai rawit tak pernah mencapai Rp 70 ribu per kg.

Penyebab tingginya harga cabai rawit ini karena pasokan yang tidak banyak dan tingginya permintaan saat tahun baru.

Selain cabai rawit, harga sayuran lainnya juga mengalami kenaikan.

Seperti tomat dari Rp 6 ribu jadi Rp 9 ribu per kg, rampai dari Rp 8 ribu jadi Rp 12 ribu per kg, wortel dari Rp 10 ribu jadi Rp 12 ribu per kg.

