Alasan Fuji Tolak Ajakan Thoriq Halilintar ke Cappadocia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Fujianti Utami Putri atau Fuji diketahui menolak ajakan Thoriq Halilintar untuk berlibur ke Cappadocia, Turki.

Hal tersebut terlihat dalam konten TikTok Fuji pada Senin (3/1/2022).

Fuji bersama Maharani Kemala tengah membuat konten TikTok yang memperodikan series Layangan Putus.

"It's my dream, not her, my dream mas," ujar Fuji saat meragakan karakter Kinan.

Maharani yang berperan sebagai Aris terlihat gagap mendengar pertanyaan Fuji.

Rupanya unggahan tersebut dikomentari oleh Thoriq Halilintar yang menyebut sudah mengajak Fuji ke Cappadocia.

"Padahal aku udah ngajak ke Cappadocia," tulis Thoriq.

Diketahui memang saat ini Thoriq Halilintar dan keluarganya dengan keluarga Anang Hermansyah tengah berlibur ke Turki.

Meskipun berjauhan, Thoriq dan Fuji terlihat saling melempar kedekatannya.

Kedua kerap saling menyebut nama saat tengah membuat konten pribadi atau dengan kerator lainnya.