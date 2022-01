Dapat Hadiah Ultah dari Ayu Ting Ting Berupa Full Album BTS, Bilqis Girang. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mendapatkan kado ulang tahun full albun BTS dan koleksi photocard dari sang bunda, Bilqis girang.

Seperti diketahui, putri penyanyi dangdut Ayu Ting Ting itu merayakan ulang tahun ke-8 di Bali.

Bilqis merayakan ulang tahunnya pada tanggal 28 Desember 2021 lalu.

Ayu Ting Ting memberikan kado spesial untuk ulang tahun sang anak.

"Now this is my gift for you," ujar Ayu di InstaStory, Minggu 2 Januari 2022.

Bilqis membuka penutup mata dan kaget dengan boks besar di depannya.

"Waaah..., ini semuanya?"

Ada full album dari boyband Korea Selatan, BTS.

"Thank you bunda," ujarnya.

Dengan semringah Bilqis melihat satu-satu album dari dalam boks.

