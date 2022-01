Dinas Pertanian Mesuji Lampung Siapkan 16 Ton Pupuk Subsidi Sepanjang Tahun 2022

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MESUJI -- Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji telah mengalokasikan pupuk subsidi untuk Kelompok Tani atau Gapoktan Mesuji yang terdaftar.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji Pariman, jumlah pupuk subsidi yang disiapkan untuk Gapoktan di Mesuji sebanyak 16,329 ton.

"Yang terdiri dari pupuk dengan jenis urea sebanyak 8.040 ton, Sp36 1.065 ton, ZA 355 ton, NPK 6.164 ton, pupuk organik 692 dan organik cair 13 ton," ujarnya, Sabtu (8/1/2022).

Selanjutnya, kata Pariman, jika alokasi pupuk tersebut dirasa kurang pihaknya akan mengusulkan ke Dinas Pertanian Provinsi Lampung.

Kemudian, jika nantinya pupuk subsidi yang disalurkan sepanjang tahun 2022 tersisa, pihaknya tetap membuatkan laporan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Lebih lanjut, Pariman menjelaskan untuk harga het pupuk subsidi pada 2022 ini masih mengikuti harga di tahun sebelumnya.

"Seperti halnya untuk pupuk subsidi jenis Sp36 diharga Rp 2500 per kg, ZA Rp 1700 per kg, NPK Rp 2300 per kg, pupuk organik Rp 800 per kg dan organik cair Rp 20 ribu per liter," paparnya.

( Tribunlampung.co.id / M Rangga Yusuf )