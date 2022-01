Lapas Way Kanan terima hibah 6 unit mesin jahit dari bupati. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Dalam rangka mendukung program pembinaan kemandirian dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Way Kanan, bupati melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan bantuan 6 unit mesin jahit untuk Lapas Way Kanan.

Bupati Way Kanan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan menyerahkan langsung 6 unit mesin jahit kepada Kepala Lapas Kelas IIB Way Kanan di gazebo Lapas Kelas IIB Way Kanan, Rabu 12 Januari 2022.

Kepala Lapas Kelas IIB Lapas Way Kanan, Syarpani menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bupati Way Kanan atas bantuan 6 unit mesin jahit yang diberikan untuk Lapas Way Kanan.

"Terimakasih Bupati Way Kanan, Bapak Raden Adipati Surya yang selalu mendukung dan mengapresiasi program-program yang ada di lapas way kanan, ini sangat bermanfaat untuk pembinaan kemandirian warga binaan," ujar Syarpani.

Syarpani menambahkan akan melakukan pelatihan di awal tahun 2022 ini.

"Harapannya dengan hibah ini, di tahun 2022 kami akan mengadakan pelatihan kemandirian menjahit bekerja sama dengan lembaga/instansi terkait, untuk meningkatkan keterampilan warga binaan dan nantinya mereka dapat membuka usaha sendiri setelah selesai menjalani pidana," harap Syarpani.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ade Cahyadi menyampaikan bahwa ini bukti kongkret Bupati mendukung Pembinaan Kemandirian yang berada di Lapas Way Kanan.

Harapan dengan bantuan mesin jahit ini bisa membantu mengembangkan keterampilan warga binaan yang berada di Lapas Way Kanan.

"Sehingga yang semula warga binaan tersebut tidak memiliki keterampilan, nantinya bisa menjadi lebih mandiri dengan mengikuti pelatihan kerja di lapas," tutup Ade Cahyadi.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)