Sidang Vonis Gaga Muhammad Digelar Hari Ini, Greta Irene Bagikan Kenangan Laura Anna

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Agenda sidang vonis Gaga Muhammad akan digelar hari ini, Rabu (19/1/2022).

Menjelang putusan tersebut, Greta Irene selaku kakak Laura Anna bagikan video perjuangan sang adik yang menjadi korban.

Hal tersebut terlihat dalam unggahan akun instagram pribadinya, Selasa (18/1/2022).

Greta Irene berjanji, akan terus memperjuangkan keadilan untuk almarhumah adiknya.

"Lau, besok adalah sidang keputusan hakim lau. We have come this far lau!! Akhirnya besok kamu bisa mendapatkan keadilan yang seharusnya kamu dapatkan."

"Doain yaa lau semoga bisa sesuai sama apa yang kita harapkan. Kita semua akan berjuang mati-matian buat kamu yaa sayang. Semoga pak hakim baik bisa ngeliat yang sebenernya," tulisnya.

Greta Irene bersyukur memiliki sosok adik yang mampu bersabar atas musibah yang dialaminya.

Ia juga menuliskan tentang perjuangan Laura Anna dari awal setelah kecelakaan yang sulit menggerakkan tubuhnya.

"Video video ini adalah video perjuangan Laura dari awal. Gimana tuh rasanya harus ngelewatin ini semua lagi. Gak akan ada yg bisa ngertiin sakitnya dia dan seberat apa perjuangannya dia. Aku aja yg di samping dia gabisa ngebayangin rasanya harus terbaring di kasur kaya gitu."

"Terima kasih Tuhan, udah buat Laura sekuat itu dengan mental baja. Terima kasih Tuhan udah membuat Laura inspirasi untuk semua orang di luar sana. Semoga kita semua bisa belajar dari kamu ya Lau," lanjutnya.

