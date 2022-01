TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Anaknya jadi korban pemukulan orang tak dikenal, Ayu Azhari malah asyik liburan.

Putra sulungnya, Axel Djody dikabarkan dipukul orang tak dikenal di Bali.

Peristiwa itu terjadi di sebuah beach club pada 30 Desember 2021 lalu.

Mulanya, ia bermaksud melerai pertengkaran temannya.

Sayang, Axel juga menjadi salah seorang korban dalam kejadian tersebut.

Baca juga: Axel Djody, Anak Ayu Azhari Diduga Dipukul Anak Artis Senior

Bahkan, dirinya mengalami sejumlah luka di bagian tangan, kaki, dan wajah.

Ilustrasi Ayu Azhari asyik liburan. Anaknya Jadi Korban Pemukulan, Ayu Azhari Malah Asyik Liburan (Instagram/@ayukhadijahazhari)

Sayangnya posisi Axel yang berada di Bali itu terpisah dari keluarganya yang tengah berada di luar negeri.

Hal tersebut diketahui berkat unggahan Ayu Azhari pada 1 Januari 2022 lalu.

"Happy New Years, form our family to yours," tulisnya sambil menampilkan sejumlah perjalanannya liburan.

Usut punya usut, rupanya Ayu Azhari tengah menghabiskan waktu di Finlandia.

Baca juga: Artis Fuad Alkhar alias Wan Abud Meninggal Dunia, Ayu Azhari Ungkap Kesedihan