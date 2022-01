Info Rumah, Indah Sejahtera Golf Residence Usung The Best Islamic Real Estate

Dilengkapi Masjid dan Rumah Tahfiz, Indah Sejahtera Golf Residence Usung The Best Islamic Real Estate

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Developer Indah Sejahtera Land menawarkan promo terbaru Promo Anti Bokek It’s a Fact No Hoax. Promo Anti Bokek It’s a Fact No Hoax berlangsung 25 Januari-25 Maret 2022 itu berlaku untuk pembelian unit rumahtipe 36/91; 45/105; 45/130; dan 45/150.

Direktur Indah Sejahtera Land, Dodi Hartanto menjelaskan,pihaknya menawarkan kepada konsumen anti bokek dan dapat banyak keuntungan. Contohnya, DP semampu kamu. Dalam artian, developer tidak menentukan besaran uang muka, justru sebaliknya konsumen yang menetapkan.

“Gak mau pakai DP langsung angsur bisa. Angsuran pun kamu yang tentukan sendiri,” jelasnya, Selasa 25 Januari 2022

Sistem pembayaran pembelian unit rumah ada dua pilihan. Pertama, langsung bayar ke developer. Kedua, melalui perbankan seperti Bank Syariah Mandiri (BSI) dan Mega Syariah.

“Dijamin gak ada riba dan denda keterlambatan bayar angsuran. Jual beli sesuai kaidah syariah. Indah Sejahtera Land perusahaan syariah pegang tiga prinsip tiap transaksi dan usaha yakni selalu tanpa riba, tanpa ghoror dan tanpa zalim,” ujarnya.

Dodi mengatakan, Indah Sejahtera Golf Residence mengusung The Best Islamic Real Estate in Bandar lampung, Lingkungan Islami bikin hidupmu lebih berarti lengkap dengan fasilitas ibadah pendukung, seperti masjid,bahkan ada rumah tahfiz bikin masa depan si kecil lebih bernilai.

“Ditambah keamanan lingkungan dan legalitas perumahan yang terjamin tanpa adanya sengketa tanah apapun di dalamnya.Karena sertifikat sudahpecah dan sesuai dengan perencanaan Kota Bandar Lampung, Sehingga langsung bisa jadi balik nama kamu tanpa khawatir sedikitpun. Di sini juga bebas sengketa tanah dan perizinan lengkap,” urainya.

Ia menambahkan, legalitas perumahan terjamin dan lengkap serta disahkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan legalitas tanah perumahan yang bebas sengketa karena sudah bersetifikat yang disahkan oleh BPN sehingga konsumen bisa langsung mendapatkan SHM dan IMB.

Pembelian unit rumah di Indah Sejahtera Golf Residence konsumen tak perlu pusing memikirkan ‘isi’ rumah.

Developer memberikan bonus tanpa diundi bisa dipilih langsung, yakni air conditioner, televisi, atau kanopi.