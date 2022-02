Harga Cabai Rawit Turun Jadi Rp 40 Ribu per Kg di Tanggamus Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Saat ini harga cabai rawit di Pasar Talang Padang, Tanggamus, Lampung, turun dari harga Rp 50 ribu menjadi Rp 40 ribu.

Menurut Panut, pedagang di pasar setempat, harga cabai rawit turun itu terjadi baru-baru ini.

"Sudah agak murah dibanding kemarin-kemarin sampai Rp 80 ribu," ujar Panut.

Ia mengaku, memang untuk cabai rawit harga tidak terlalu cepat berubah.

Saat naik bisa sampai tinggi sekali, lalu lambat turun. Hal ini karena stok barang terbatas berbeda dengan cabai merah.

"Jadi kalau harga juga biasanya lebih mahal cabai rawit dari cabai merah," terang Panut.

Harga sayuran lainnya yang juga turun yakni tomat jadi Rp 10 ribu dari Rp 12 ribu per kg, rampai Rp 12 ribu dari Rp 14 ribu per kg, wortel Rp 6 ribu dari Rp 7 ribu per kg.

Lalu pare Rp 5 ribu dari Rp 7 ribu per kg, labu Rp 3 ribu dari Rp 5 ribu per kg, kentang Rp 10 ribu dari Rp 12 ribu per kg.

Sedangkan untuk harga sayuran yang naik dalam pekan ini bawang merah yang kini Rp 25 ribu dari Rp 24 ribu per kg, sawi Rp 5 ribu dari Rp 4 ribu per kg, seledri Rp 20 ribu dari Rp 17 per kg, bayam Rp 2,5 ribu dari Rp 2 ribu per ikat, kangkung Rp 2 rib, kacang panjang Rp 5 ribu dari Rp 4 ribu per ikat.

Untuk harga sayuran yang masih sama dengan pekan lalu yakni cabai merah masih Rp 25 ribu per kg. Sedangkan lainnya bawang putih juga masih Rp 26 ribu per kg.

Lalu terong Rp 5 ribu per kg, timun Rp 5 ribu per kg, buncis Rp 8 ribu per kg, kol Rp 5 ribu per kg, tauge Rp 12 ribu per kg, luncang Rp 15 ribu per kg, kelapa Rp 10 ribu per gandeng, daun singkong Rp 2 ribu per kg.

Untuk bahan pokok non sayuran harga yang turun telur ayam ras yang kini Rp 22 ribu dari Rp 24 ribu per kg.

Harga lainnya tidak berubah seperti beras yang tetap antara Rp 10 ribu - Rp 13 ribu per kg, minyak goreng curah Rp 19,5 ribu per kg, minyak goreng kemasan termurah Rp 18 ribu per kg.

Lalu gula pasir Rp 14 ribu per kg, gula merah Rp 15 ribu per kg, tepung terigu Rp 7 ribu kg, tepung aci Rp 10 ribu per kg, mentega minimal Rp 5 ribu per sachet. ( Tribunlampung.co.id / Tri Yulianto )