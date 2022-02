JPU Tuntut Terdakwa Dugaan Korupsi Sekretariat DPRD Pringsewu 1 Tahun 4 Bulan Penjara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Pringsewu menuntut terdakwa dugaan korupsi Sekretariat DPRD Pringsewu, Sriwahyuni dengan pidana penjara satu tahun empat bulan (16 bulan)

Kasi Intel Kejari Pringsewu Median Suwardi dalam rilis yang disampaikan kepada Tribun Lampung menyebutkan, tuntutan tersebut dibacakan oleh JPU Fuad Alfano dalam sidang dengan metode daring di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Kamis, 3 Februari 2022.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Ahmad Bahrudin Naim didampingi anggota majelis hakim Edi Purbanus dan Panitera Wirdaningsih.

Agendanya pembacaan tuntutan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan belanja makanan dan minuman rapat paripurna, dan belanja makanan dan minuman rapat alat kelengkapan dewan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu TA 2019 dan 2020.

Dalam sidang dibuka dan terbuka untuk umum itu, terdakwa Sriwahyuni, mantan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) hadir didampingi penasihat hukum Heri Alfian.

JPU Fuad Alfano dalam tuntutannya menyebutkan, terdakwa Sriwahyuni telah memenuhi semua rumusan unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diatur pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999.

Keyakinan JPU, berdasar pada hasil pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung dengan barang bukti.

Sehingga dalam amar tuntuttannya JPU menyatakan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 (1) UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

