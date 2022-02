Lamar Venna Melinda di Hari Ulang Tahunnya, Ferry Irawan Dapat Kado Istimewa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -- Rencana melamar Venna Melinda di hari ulang tahunnya, Ferry Irawan dapat kado istimewa dari calon istrinya.

Diketahui, hari bahagia pasangan artis Venna Melinda dan Ferry Irawan akhirnya tiba.

Jika tak ada halangan yang berarti, acara lamaran Venna Melinda dan Ferry Irawan akan digelar pada Rabu, 9 Februari 2022.

Tanggal tersebut dipilih lantaran bertepatan dengan ulang tahun Ferry Irawan.

Tepat pada hari ulang tahun Ferry, Venna Melinda mengunggah video lewat Instagram.

Baca juga: Kebanjiran Endorse, Konsep Pernikahan Venna Melinda dan Ferry Irawan Berubah Total

Video itu berisi sederet potret pria yang dipanggilnya dengan Abi tersebut.

Ada pula beberapa potret kebersamaan pasangan yang segera menikah itu.

Ibunda Verrell Bramasta itu juga menyematkan doa pengharapan di kolom keterangan.

"I pray for you today, my fabulous lover and future husband."

"No matter what the enemy may say about you, nothing shall have power over you. Happy 44 th birthday to you my Abi @ferryirawanofficial, Febuary 9, 2022."

Baca juga: Ferry Irawan Minta Disuapin Makan ke Venna Melinda