TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penampilan Medina Zein lepas hijab seusai bongkar kasus selingkuh sang suami Lukman Azhari.

Seusai mengungkap kasus perselingkuhan suaminya itu, Medina Zein tulis pesan haru untuk kedua anaknya.

Keputusan Medina Zein mengungkap kasus perselingkuhan Lukman Azhari hingga mengubah penampilannya kini menuai kontroversi.

Atas tindakannya itu, warganet justru membanjiri kolom komentar instagram Medina Zein dengan kalimat cibiran.

Tak ingin peduli dengan omongan orang lain, Medina Zein justru mengunggah potretnya dengan sang anak.

Tak hanya itu, Medina Zein juga menuliskan pesan haru untuk kedua putranya itu.

"Dear.. Kaka radit, Terima kasih banyak udah jadi anak yg kuat dan hebat selalu semangatin bunda gimanapun kondisi bunda 10 tahun ini bunda banyak melewati masa2 bahagia dan naik turun tapi km tetap menjadi anak laki2 yang hebat dan tumbuh dengan baik & cerdas. Jangan pernah khawatir dengan apa pun yang orang lain katakan. Kamu tidak bertanggung jawab dengan apapun kondisi bunda yang terjadi saat ini," tulisnya.

Mengakui perbuatannya akan menimbulkan masalah kepada anaknya, Medina Zein minta maaf.

"Maaf ats segala kesalahan bunda selama ini ya.. Bunda sangat menyayangi kamu nak, kamu adalah alasan bunda untuk tetap bahagia dalam keadaan apa pun. Bunda ingin kamu terus bergerak maju, meskipun itu sulit. Bunda ingin kamu paham, bahwa hidup terkadang terasa tidak adil. Dan bunda hanya ingin kamu ingat, bahwa bunda akan selalu bersama kk radit love you to the moon & Back," lanjut Medina.

Tak hanya untuk putra pertamanya, Medina Zein juga turut mengunggah potret dirinya menggendong putra keduanya.

