Antisipasi Varian Baru, Polsek Way Tuba Lampung Gelar Patroli KRYD

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 varian Omicron, Polsek Way Tuba melaksanakan giat Patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di Jalan lintas Sumatera Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Sabtu (12/02/2022).

Kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) pada kriteria level 2 dan antisipasi penyebaran Covid-19.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Way Tuba AKP Mahbub Junaidi menyebut sasaran kami dalam patroli KRYD adalah menertibkan masyarakat agar mentaati protokol kesehatan.

"Hadirnya polisi ditengah-tengah masyarakat, dapat membuat masyarakat merasa aman, dari tindak pidana kejahatan C3 (Curas, Curat, dan Curanmor),” katanya.

Petugas juga melakukan imbauan, meminta agar masyarakat tetap mematuhi prokes, tetap waspada dan terus berupaya meningkatkan sistem imun.

Dikatakan AKP Mahmub bahwa pada setiap kegiatan patroli, anggota selalu membawa masker untuk dibagikan kepada masyarakat.

Tujuannya yakni mengantisipasi masyarakat yang tidak membawa masker saat melakukan kegiatan diluar rumah untuk antisipasi penyebaran Covid-19.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)