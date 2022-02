Minyak Goreng Bertuliskan Program Pemerintah Dijual lebih Tinggi di Tanggamus 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Beredar minyak goreng bermerek yang bertuliskan Program Pemerintah Rp 14.000 per liter namun dijual lebih mahal.



Menurut Asih, warga Kecamatan Gisting, dirinya sempat bingung apakah tulisan yang tertera pada lebel tersebut benar atau tidak.



Sebab dia membeli minyak tersebut seharga Rp 360 ribu per jeriken berisi 20 liter. Jika dibagi per liter maka Rp 18.000 per liter. Mestinya jika sesuai program pemerintah Rp 14.000 per liter, maka minyak itu seharga Rp 280 ribu per jeriken.



"Saya juga bingung, ada tulisannya program pemerintah tapi harganya lebih mahal. Jangan-jangan ada yang memanfaatkan dengan dijual lebih mahal," ujar Asih, Senin (21/2/2022).



Ia mengaku, belum sempat menanyakan hal itu ke pedagangnya. Sebab dia baru tahu ada tulisan tersebut ketika sampai rumah dan tanpa sengaja perhatikan lebelnya. Barulah terlihat ada tulisan tersebut.



"Kemarin-kemarin waktu beli memang tidak perhatikan, habis masih binggung buru-buru mau goreng tahu," ujar perajin tahu ini.



Ia mengaku mendapatkan minyak goreng tersebut dua hari terakhir. Dan kini minyak tersebut sudah tidak beredar lagi. Dan sebagai perajin tahu, minyak goreng tetap dibutuhkan untuk produksi tahunya.



Lantas dengan kemasan jeriken memudahkannya karena miliki stok yang cukup untuk menggoreng tahu. Berbeda dengan kemasan plastik yang harus beli beberapa bungkus sekaligus.



Asih berharap jika memang minyak goreng tersebut beredar resmi maka harganya jangan tinggi. Terlebih bertuliskan Program Pemerintah Rp 14.000 per liter.



"Kalau itu memang program pemerintah ya sesuaikan dengan harga pemerintah Rp 14.000 per liter, jangan lebih dari itu. Sebab itu sama saja ada yang cari keuntungan, kita ini yang kecil dirugikan," ujar Asih.