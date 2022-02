Mawar AFI Rayakan Ulang Tahun, Dapat Kado Pahit dari Mantan Suami

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sehari setelah Mawar AFI dilaporkan polisi oleh pengacara mantan suaminya, Steno Ricardo, Mawar AFI berulang tahun yang ke-36.

Laporan polisi yang dilayangkan mantan suami seolah menjadi kado pahit bagi Mawar AFI.

Meski dilaporkan polisi, Mawar AFI tampak tetap bahagia menyambut bertambahnya umur yang kini menjadi 36 tahun.

Dalam unggahan di instagram mysamawar, Sabtu(26/2/2022), Mawar AFI mengungkap terima kasih ke teman-temannya atas doa yang diberikan.

"Selamat pagii alhamdulillah it's official. The mommy is Officially 36 years old. Semakin tua yah saya hehehe," tulisnya.

Baca juga: Meledak Lagi Foto Mawar AFI saat Gadis, Dibandingkan dengan Susi Latifah Eks Baby Sitter

Baca juga: Akhirnya Terungkap Kenapa Mawar AFI Cerai, Bukan karena Suami Selingkuh dengan Baby Sitter

Tak lupa Mawar Afi berterima kasih atas doa yang diberikan kepadanya. "Terima kasih untuk doa-doanya," tulisnya.

Mawar Afi juga berharap agar orang yang mendoakan bisa mendapatkan kebaikan.

"Semoga segala doa baik akan berbalik kepada siapapu kamu yang mendoakan saya ya, terima kasih saya sayang kalian semuanya," tulisnya.

Komentar beragam pun menghampiri instagram mysamawar.

"HBD adikku wanita kuat n tetap sehat ya geulis n Semangat. Panjang umur, bahagia bersama orang2 yg mencintai dan dicintai dengan ketulusan hati," tulis instagram uncle_teebob.