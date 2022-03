Anak Menangis, Pria di Way Kanan Temukan Istrinya Akhiri Hidup di Kusen Pintu

Polsek Way Tuba memeriksa lokasi wanita diduga mengakhiri hidup di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Senin (28/2/2022).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polsek Way Tuba mendatangi lokasi wanita yang diduga mengakhiri hidup di kamar rumahnya di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Senin (28/2/2022).

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Way Tuba AKP Mahbub Junaidi menerangkan, petugas langsung menuju lokasi kejadian seusai mendapat laporan.

Mahbub menyebutkan, korban adalah seorang ibu rumah tangga berinisial OD (21).

Aksi korban mengakhiri hidup diduga terjadi pada hari Minggu (27/2/2022) sekitar pukul 22.00 WIB.

Suami korban baru menyadari saat terbangun dari tidur.

Saat itu anaknya menangis.

Ia kaget melihat istrinya sudah dalam keadaan tergantung kain selendang di kusen pintu kamar.

“Untuk motifnya masih kita dalami. Namun dari keterangan keluarga, korban saat masih gadis pernah mencoba melakukan aksi bunuh diri namun dapat diselamatkan,” jelas Mahbub.

Berdasarkan hasil visum petugas Puskesmas Way Tuba, ditemukannya tanda-tanda korban mengakhiri hidup.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )