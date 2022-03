Harga Beras Medium di Pasaran Bandar Lampung Termurah Rp 9 Ribu per Kg

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Harga beras medium di pasaran Bandar Lampung termurah dijual Rp 9 ribu per kilogram, Rabu (2/3/2022).

Berdasarkan update data harian harga kebutuhan pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lampung, harga beras medium diantaranya ada merek Rojolele, Dua Mangga, dan AK.

Di Pasar Pasir Gintung, beras medium Rojolele dijual Rp 9.600 per kilogram dan AK dijual Rp 10 ribu per kilogram.

Sementara di Pasar Panjang dijual Rp 9 ribu per kilogram dan di Pasar Way Halim Rp 10.300 per kilogram. Sementara beras medium RSM dijual Rp 9.500 di Pasar Way Halim.

Mengenai beras medium merek Dua Mangga dan Dua Jambu dijual Rp 9 ribu per kilogram di Pasar Panjang.

Untuk beras premium termahal di Pasar Pasir Gintung dijual Rp 13 ribu per kilogram. Beras termahal ini memiliki merek Subur Jaya.

Beras premium lainnya ada merek Kurnia Jaya Rp 12 ribu per kilogram, Dua Koki Rp 12.500 per kilogram, Mutiara Rp 12 ribu per kilogram, dan Sari Buah Rp 11 ribu per kilogram.

Harga ini cenderung relatif stabil sama seperti harga beras pada bulan lalu.

Di Pasar Panjang beras premium merek Sari Buah (SB) dijual Rp 11.500 per kilogram dan merek Raja Udang dijual Rp 11.300 per kilogram.

Untuk di Pasar Baru Way Halim harga beras premium merek Sumur Jaya dijual Rp 13 ribu per kilogram. Ada juga beras premium Dua Koki dijual Rp 12.200 per kilogram (turun tipis dibandingkan bulan lalu), Raja Udang Rp 11.800 per kilogram, Mawar Rp 11 ribu per kilogram.

Di Pasar Cimeng, Teluk Betung Selatan, harga beras premium dijual paling murah Rp 11 ribu per kilogram ada merek Kurnia Jaya dan paling mahal dijual Rp 12 ribu per kilogram ada merek Subur Jaya, Dua Koki, dan Raja Udang.

(Tribunlampung.co.id/ Sulis Setia Markhamah)