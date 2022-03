Athala Panggil Papi, Verrell Bramasta Tak Anggap Ferry Irawan sebagai Ayah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Verrell Bramasta tak mau memanggil Ferry Irawan dengan sebutan ayah meski kini sudah resmi menyandang status sebagai suami dari ibunya, Venna Melinda.

Berbeda dengan adik Verrell Bramasta, Athalla Naufal justru kini menyematkan panggilan papi untuk ayah tirinya, Ferry Irawan.

Meski Verrell Bramasta mengaku merestui ibunya menikah dengan Ferry Irawan, tapi soal status ayah, anak sulung Venna Melinda tampaknya masih belum setuju.

Verrell memilih tetap memanggil ayah tirinya sebagai om.

Dua panggilan berbeda dari anak Venna Melinda untuk Ferry Irawan pun jadi sorotan netizen.

Kendati demikian, Verrell tetap mengutarakan rasa bahagianya untuk sang ibunda yang baru saja menikah kembali.

Lelaki 25 tahun itu menuturkan akan selalu mendoakan kebahagiaan ibunya.

Bahkan ia juga mengaku sangat menyayangi Venna Melinda.

"Selamat mama dan om ferry, semoga mama bahagia selalu ya. Doa kita selalu menyertai mama dalam setiap langkah mama. Love you more than I can say ma," tulis Verrell Bramasta di Instagram, Senin (7/3/2022).

Panggilan Verrell untuk sang ayah sambungnya tersebut ternyata menjadi sorotan netizen.