Ucapan Selamat Verrell Bramasta atas Pernikahan Venna Melinda dan Ferry Irawan Jadi Sorotan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pernikahan Venna Melinda dan Ferry Irawan berlangsung di Bali pada Senin (7/3/2022). Anak-anak Venna, yakni Verrell Bramasta dan Athalla Naufal, memberikan ucapan selamat kepada kedua pengantin.

Namun, ucapan Verrell ternyata menjadi sorotan.

Verrell dan Athalla tampak hadir dalam pernikahan sang bunda.

Athalla kemudian mengunggah potret saat bersama ibu dan ayah sambungnya.

Ia memanggil Ferry dengan sebutan papi.

Berbeda dengan sang adik, Verrell Bramasta ternyata masih memanggil Ferry dengan sebutan om.

Hal itu terlihat dalam unggahan di akun instagram pribadinya @bramastavrl pada Senin (7/3/2022).

“Selamat mama dan om ferry, semoga mama bahagia selalu ya," tulis Verrell Bramasta.

Meskipun demikian, Verrell menuliskan doa untuk hubungan baru ibunya dengan ayah sambungnya itu.

“Doa kita selalu menyertai mama dalam setiap langkah mama. Love you more than I can say ma," lanjutnya.