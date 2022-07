Bursa Transfer Liga Inggris, Raheem Sterling Segera Gabung Chelsea, Dembele Gagal

Tribunlampung.co.id- Bursa transfer Liga Inggris, Chelsea tengah memburu duo penyerang Raheem Sterling dan Ousmane Dembele.

Owner Chelsea Todd Boehly fokus pada penandatanganan pemain sayap Manchester City sebagai penandatanganan prioritas menyerang musim panas ini.

The Blues mengharapan kesepakatan akan segera terwujud apalagi Man City telah setuju menjual Gabriel Jesus kepada Arsenal dengan harga sekitar £ 45 juta sekitar Rp 819 miliar.

Pasalnya jika transfer Gabriel Jesus sudah terlaksana The Blues mengharapkan fokus beralih ke penyelesaian kesepakatan dengan pemain internasional Inggris Raheem Sterling.

Thomas Tuchel ingin kesepakatan dilakukan dalam waktu dekat.

Tawaran pertama The Blues sekitar £35 juta Pound atau setara Rp 637 miliar yang diajukan saat direktur masih dijabat Marina Granovskaia sudah ditolak mentah-mentah.

The Citizens julukan man City disebut-sebut bertahan dengan harga mendekati £ 55 juta atau sekitar Rp 1 triliun

Namun kedua klub dikabarkan tengah berkompromi menyepakti harga sekitar £ 45m atau setara Rp 819 miliar agar transaksi bisa terwujud

Berdasarkan laporan The Athletic's Man City, Sam Lee, telah mengkonfirmasi keluarnya Jesus dan Sterling

Dia mengatakan dalam podcast 'Why always us' The Athletic: "Saya telah berbicara dengan seseorang minggu lalu yang menganggap dan telah diberitahu bahwa Gabriel Jesus dan Raheem Sterling telah menyelesaikan kesepakatan."