Buru Pelaku Pencurian dengan Modus Pecah Kaca Mobil, Polres Way Kanan Bentuk Tim Gabungan

Ilustrasi - Polres Way Kanan masih memburu pelaku pencurian dengan modus pecah kaca. Bentuk tim gabungan.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan – Kasatreskrim Polres Way Kanan AKP Andre Try Putra mengaku belum bisa memastikan pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil dengan korbannya bendahara Dinas P3AP2KB setempat.

Polisi juga belum bisa memastikan, apakah para pelaku merupakan spesialis pencuri dengan modus pecah kaca mobil yang kerap beraksi di beberapa daerah lainnya.

Polres Way Kanan membentu tim gabungan guna memburu pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil.

“Maaf kalau itu belum bisa di Jawab. Pelaku belum terungkap,” ujar Andre Try Putra, Kamis (30/6/2022).

Dikatakannya, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku yang menggunakan sepeda motor.

Andre menegaskan, kejadian pencurian dengan modus pecah kaca mobil baru pertama kali terjadi di Way Kanan untuk tahun 2022 ini.

Polres Way Kanan membentuk tim gabungan dengan Polsek Baradatu untuk mengejar dan menangkap pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil dengan korban bendahara Dinas P3AP2KB setempat.

Periksa CCTV dekat lokasi kejadian.

Kepolisian dari Polres Way Kanan masih melakukan penyelidikan kasus pencurian dengan modus pecah kaca mobil.

Diketahui, bendahara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Way Kanan menjadi korban aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil.