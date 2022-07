Kedua tersangka curat. Alfamart di Way Kanan dibobol maling, pelaku gasak rokok hingga uang tunai di brankas.

Dokumentasi Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Tekab 308 Satreskrim Polres Way Kanan Polda Lampung berhasil mengamankan diduga pelaku curat (pencurian dengan pemberatan) di toko Alfamart Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan.

Tersangka inisial Da (33) berdomisili di Simpang Empat Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan dan EK berdomisili di Pungguk Lama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasat Reskrim AKP Andre Try Putra menjelaskan Kronologis kejadian, pada hari Sabtu, 18 Juni 2022 diketahui pukul 07:00 WIB telah terjadi curat di dalam toko Alfamart Negeri Baru.

Bermula Rizky selaku karyawan yang bertugas sebagai area kordinator PT Sumber Alfaria Trijaya TBK Cabang Kota Bumi mendapat telpon dari Kepala toko alfamart Negeri Baru EVI.

“Korban Evi mengabarkan bahwa telah terjadi pencurian di dalam toko Alfamart Negeri Baru,” ujarnya, Selasa 5 Juli 2022.

Selanjutnya pelapor menuju ke lokasi tempat kejadian dan ternyata benar bahwa telah terjadi pencurian.

Pelaku masuk ke dalam toko dan melakukan pencurian berupa rokok bermacam merk yang ada di area kasir, makanan ringan, dan alat-alat kosmetik.

Selain itu pelaku menggasak uang tunai berjumlah Rp 142.272.800 yang ada di dalam brangkas.

Tidak hanya itu, pelaku juga merusak satu unit DVR CCTV yang ada di dalam toko.

Atas kejadian tersebut Alfamart sebagai korban melalui Rizky selaku karyawan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan untuk di tindak lanjuti.