Kapolres Lampung Utara dan Ketua KPU Koordinasi Soal Pemilu 2024

Tribunlampung.co.id, Lampung Utara – Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail menerima kunjungan silaturahmi dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara Aprizal Ria, bertempat di Mapolres setempat, Selasa (12/7/2022).

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kasat Intelkam Polres Lampung Utara Iptu Suhaili, Kasi Humas AKP Zulkarnain, Komisioner KPU Divisi Hukum Tedi Yunada Komisioner KPU Divisi pemutakhiran data Yansen Atik.SE.M.Si dan Komisioner KPU Divisi Tekhnis Yudi Saputra.

Ketua KPU Lampung Utara Aprizal Ria dalam kunjungannya menuturkan bahwa kunjungan ini sebagai silaturahmi ini dalam rangka berkoordinasi dengan pihak Polres Lampung Utara menjelang tahapan Pemilu 2024.

“Tahapan Pemilu 2024 yang dimungkinkan pada bulan Bulan 10. 2022 tahapan pemilu sudah turun ke Kabupaten Lampung Utara,” tuturnya.

Ketua KPU juga meminta suport dan kerjasama Kapolres Lampung Utara beserta jajaranya untuk mengamankan setiap tahapan Pemilu 2024 selain itu juga Ketua KPU menyerahkan PKPU 3 kepada Kapolres Lampung Utara.

Sementara itu, Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail, mengatakan dari Polres Lampung Utara akan mensuport penuh KPU, dan akan mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang akan terjadi menjelang Pemilu 2024.

“Kita akan melakukan upaya pencegahan konflik menjelang Pemilu 2024, termasuk antisipasi politik identitas, karena hal tersebut dapat saja memecah belah persaudaraan,” katanya.

Kunjungi KPU Way Kanan, Kapolres Berharap Pemilu 2024 Berjalan Sukses dan Aman

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna didampingi Kasat Intelkam AKP Saeful Nawas, Kanit1 (Resum) Satreskrim Ipda Agus Runcik dan anggota Polres Way Kanan melakukan silaturahmi di KPU Kabupaten Way Kanan, Kamis (07/07/2022).

Dalam bincang santai persiapan Pemilu Serentak 2024, Hal ini di sambut baik oleh Ketua KPU Kabupaten Way Kanan Refki Dharmawan, Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Way Kanan.