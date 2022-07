Harga Bawang Merah di Trimurjo Lampung Tengah Capai Rp 60 Ribu per Kilo

Ilustrasi. harga bawang merah di Lampunng Tengah masih tinggi, Rp 60 ribu per kg.

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Harga bawang merah di Lampung Tengah terpantau masih tinggi.

Pantauan Tribunlampung.co.id di Pasar Trimurjo, Lampung Tengah, bawang merah saat ini dijual Rp 60 ribu per kilogram (kg).

Yati, salah satu pedagang bahan pokok di Pasar Trimurjo, Lampung Tengah menyebutkan, harga bawang merah terus mengalami kenaikan sejak Idul Fitri.

"Saya juga bingung kenapa harga bawang merah naik dan masih bertahan sampai sekarang," katanya, Senin (18/07/2022).

Ia juga mengeluhkan kenaikan harga karena membuat penjualan semakin menurun dan untung sedikit.

"Warga jadi lebih sedikit beli. Dan bahkan diganti dengan bahan lain," imbuhnya.

Sementara untuk harga cabai saat ini mulai merangkak turun.

"Kalau cabai, harganya naik konsumen masih mau membeli, beda dengan bawang," terangnya.

Berdasarkan data Simas Bapokting UPTD pasar Trimurjo, harga bawang merah Rp 60 ribu per kg.

Sedangkan bawang putih Rp 32 ribu per kg, cabai merah Rp 100 ribu per kg, dan cabai rawit Rp 90 ribu per kg.