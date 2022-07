Lima Pelaku Pencuri Sapi Seharga Rp 30 Juta di Way Kanan Lampung Ditangkap Polisi

Tribunlampung.co,id, Way Kanan - Polres Way Kanan Lampung meringkus lima pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) spesialis sapi di wilayah setempat.

Kasat Reskrim Polres Way Kanan Lampung AKP Andre Try Putra menerangkan, lima pelaku pencurian spesialis sapi yang berhasil diamankan berinisial WB, IM, SA, dan DS warga Way Kanan serta HE warga Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan.

Dijelaskannya, pengungkapan kasus pencurian spesialis sapi di Blambangan Umpu Way Kanan berawal saat tersangka WB berhasil diamankan.

Adapun kronologi pencurian sapi berawal saat korban Zainal pulang ke rumahnya di wilayah Talang Tengah Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Way Kanan, 26 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wib,

"Korban dari kebun tempat menggembala sapi sebanyak enam ekor," bebernya mewakili Kapolres Way Kanan.

Korban pulang ke rumah melaksanakan sholat dzuhur dan makan siang.

Selanjutnya anak menantu korban yang ada di rumah menggantikan posisi pergi ke kebun.

"Itu untuk menjaga dan melihat sapi yang digembala," tukasnya, Senin (18/07/2022).

Namun, setelah di lokasi saksi kaget ternyata ternak jenis sapi sudah tinggal empat ekor.

Sedangkan dua ekor sapi betina sudah tidak ada di tempat.