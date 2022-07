Kecelakaan di jalinsum Way Kanan. Kecelakaan beruntun di Jalinsum Way Kanan, polisi datangi TKP amankan 4 kendaraan.

Tribulampung.co.id, Way Kanan - Unit Laka Lantas Polres Way Kanan mendatangi lokasi kecelakaan lalu lintas di jalan Lintas Sumatera Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, Selasa (19/07/2022).

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatlantas AKP Elvis Yani di ruang kerjanya, membenarkan ada kecelakaan lalu lintas beruntun.

Kecelakaan melibatkan kendaraan antara truk fuso Hino warna hijau No.Pol (nomor polisi) BG 8694 AC dengan truck tronton box hino hijau No.Pol E 9367 GV.

Selain itu, ada juga kendaraan minibus Daihatsu Terios warna putih No.Pol BE 1427 YJ serta truk fuso tronton box warna hijau No.Pol E 9367 AI.

“Akibat kejadian itu, tidak ada korban jiwa, hanya mengalami kerugian materiil,” katanya.

Ia menerangkan keempat pengemudi kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni pengemudi ran truk fuso Hino Firdaus.

Pengemudi truk tronton box Bintang Masrizal.

Pengemudi minibus Daihatsu Terios Totok Surahman.

Pengemudi ran truk fuso tronton box MHD. Fajar Ramadhan semuanya dalam kedaan selamat.

“Tidak ada korban jiwa dalam laka. Hanya kendaraan yang alami rusak,” ujarnya.