Sinopsis Drakor Terbaru Big Mouth (2022), Lee Jong Suk Jadi Penipu Kelas Kakap

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea atau drakor terbaru Big Mouth yang dibintangi aktor ternama Lee Jong Suk dan aktris Yoona SNSD.

Drakor terbaru Big Mouth rencananya bakal tayang pada 29 Juli mendatang di saluran MBC dan Disney+ Hotstar.

Mengusung genre hukum dan kriminal, drakor terbaru Big Mouth akan tersaji dalam 16 episode.

Diketahui drama yang dibintangi Lee Jong Suk dan Yoona SNSD itu sudah lama dinanti penggemar.

Apalagi di Big Mouth, keduanya akan berperan sebagai suami istri yang sekaligus menjadi pemeran utama.

Kiprah Jong Suk dan Yoona dalam drama asal Negeri Ginseng juga sudah bukan hal baru, mengingat mereka kerap melalang buana dari satu serial drama ke drama lainnya.

Lee Jong Suk adalah aktor yang terkenal dengan berbagai perannya di drama Korea, termasuk While You Were Sleeping dan I Hear Your Voice.

Sementara itu, Yonna SNSD pernah bermain di drama Korea Hush dan The King In Love.

Tak sampai di situ, Big Mouth juga akan menampilkan aksi keren Kim Joo Hun, Ok Ja Yeon, Yang Kyung Won dan Kwak Dong Yeon.

Drakor ini diketahui ditulis oleh Kim Ha Ram serta disutradarai oleh by Oh Choong Hwan.