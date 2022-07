Nikita Mirzani Batal Ditahan, Langsung Gelar Tumpengan: Lama-lama Pusing Juga

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Nikita Mirzani langsung mengadakan acara tumpengan di kediamannya usai dinyatakan bebas. Nikita Mirzani kini menghirup udara segar lantaran tidak ditahan oleh pihak kepolisian Serang Kota.

Nikita Mirzani mengajukan penangguhan penanganan atas kasus yang dilaporkan Dito Mahendra. Kini, Nikita Mirzani mengadakan syukuran karena tak jadi mendekam di penjara.

"Oh enggak ini mah selametan temen-temen aja, maksudnya setelah ini mudah-mudahan jangan ada kasus lagi, udah cukuplah lama-lama gua pusing juga," kata Nikita Mirzani saat dikutip dari laman youtube Official Nit Not Minggu (24/07/2022).

Mantan pacar John Hopkins itu mengatakan sudah tak ingin berurusan dengan pihak kepolisian.

"Jakarta kan udah semua nih kantor polisinya, ada di Banten segala macem nanti tambah makin jauh, kasihan temen-temen gua ke Serang perjalanannya 2 jam belum lagi macetnya, mudah-mudahan ini kasus terakhir," ucap Nikita Mirzani.

Baca juga: Nikita Mirzani Asyik Joget Usai Batal Ditahan: Nih Goyangan Buat Kalian

Baca juga: Ahmad Dhani Akhiri Nikah Siri dengan Mulan Jameela, Nasib Anak-anak Jadi Sorotan

Wanita berdarah Minang campuran Betawi ini mengatakan tak malu karena kasus yang menjeratnya perihal pencemaran nama baik.

"Ya mudah-mudahan yang lain juga udah puas bikin malu gua, tapi gue sih sebenernya gak ada malunya sih, kalau cuma karena kasus-kasus receh gue gak ada malunya gitu, untungnya gue tuh orangnya punya komitmen cukup tinggi buat gak pake barang-baramg terlarang, kalau cuma perang-perangan sosial media sih biasa aja," sambungnya.

Artis sekaligus presenter ini juga mengungkapkan keadaannya selama berada di Polres Serang Kota.

"Seneng aja, gue di dalem engap banget, kurang terawat gitu, gue sampe nyapu ngepel di situ, ada Arkana, kurang layak aja, mungkin jarang kepake kali ya, tapi emang kotor banget," ucapnya.

Nikita Mirzani pun mengatakan dirinya tidak berada dalam sel melainkan ruangan PPA di Polres Serang Kota.