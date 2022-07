Profil Son Hyun Joo, Siap Comeback di Drakor Terbaru The Good Detective 2

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak profil Son Hyun Joo berikut ini. Ia bakal comeback di drakor terbaru The Good Detective 2 (2022).

Son Hyun Joo didapuk menjadi pemeran utama drakor terbaru The Good Detective 2.

The Good Detective 2 adalah drakor terbaru Son Hyun Joo setelah sekian lama hiatus.

Ia lahir di Kota Gyeongsan pada 24 Juni 1965 dan kini sudah berusia 57 tahun.

Menjadi aktor di bawah naungan agensi KeyEast, Son Hyun Joo merupakan lulusan jurusan teater dan film di Universitas Chung Ang.

Selama berkarya di dunia hiburan, Son Hyun Joo sudah wara-wiri di layar kaca sejak tahun 1991 silam.

Ia juga beberapa kali memenangkan penghargaan atas kemampuang beraktingnya.

Di antaranya, Best Actor di BaekSang Arts Awards 2013, Grand Prize di SBS Drama Awards 2012, dan Ten Star Award di SBS Drama Awards 2012.

Son Hyn Joo pernah membintangi drama First Love (1996), To Be With You (2002), My Rosy Life (2005), hingga The Chaser (2012), The Good Detective (2020), Itaewon Class (2020), dan lainnya.

Namun pamor aktor veteran ini hingga sekarang masih tetap bersinar.