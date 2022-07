7 Drama Hits Sooyoung SNSD, Siap Comeback di Drakor Terbaru If You Wish Upon Me

Sooyoung SNSD. Simak drama Korea atau drakor terbaru If You Wish Upon Me (2022) yang dibintangi oleh Sooyoung SNSD.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak drama Korea atau drakor terbaru If You Wish Upon Me (2022) yang dibintangi oleh anggota girlgroup populer, Sooyoung SNSD.

Sooyoung SNSD kembali memanjakan para penggemarnya lewat drakor terbaru If You Wish Upon Me yang bakal tayang pada 2022 ini.

Dalam drakor terbaru If You Wish Upon Me, Sooyoung SNSD bakal beradu akting dengan aktor tampan Ji Chang Wook.

Diketahui dramanya bakal tayang pada 10 Agustus 2022 mendatang.

Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD didapuk sebagai pemeran utamanya.

Sebelum project ini, Sooyoung SNSD diketahui telah membintangi beragam drama hits lainnya.

Berikut ini daftarnya:

1. Tell Me What You Saw (2020).

2. Run On (2020).

3. So I Married The Anti-Fan (2021).