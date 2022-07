Sempat Umumkan Pisah, Shandy Purnamasari Kini Ungkap Kondisi Putrinya

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Shandy Purnamasari mendadak mengungkap kondisi putrinya, tak lama setelah membuat heboh karena mengumumkan berpisah dengan Juragan 99.

Dalam postingannya, Shandy Purnamasari memperlihatkan kondisi anak sulungnya yang kini berusia 9 tahun telah memasuki akil baligh, karena menstruasi.

Tampak Shandy Purnamasari dan Juragan 99 bahagia atas kabar putrinya kini menginjak remaja.

Shandy Purnamasari saat itu tengah terbaring di tempat tidur sang anak mengenakan mukena. Momen tersebut sangat terasa harmonis keduanya melemparkan canda dan tawa.

"Hari ini adalah hari pertama Felis menstruasi yeayyy," kata Shandy Purnamasari sambil memeluk anaknya.

Shandy Purnamasari mengunggah beberapa cuplikan video pribadinya saat sedang melakukan video call dengan suaminya, Juragan 99 Gilang Widya Pramana.

Dalam cuplikan video tersebut tak terlihat Shandy Purnamasari dan Juragan 99 dalam kondisi tak harmonis, justru sebaliknya tampak mesra.

Kontras dengan curhatan Shandy terkait perpisahan, justru Juragan 99 menampilkan kekompakan keluarga mereka di rumah mewah.

"LDR-an. Im fine, strong enough as always," kata Shandy Purnamasari.

Sebelumnya, Shandy Purnamasari mendadak umumkan pisah dari Juragan 99, meski sebelumnya menyebut sang suami merupakan sosok yang baik.